Kwartet veroordeeld voor diefstallen WHW

06 november 2018

13u09 0 Ternat Vier Roemenen zijn veroordeeld tot celstraffen van 20 tot 36 maanden omdat ze meerdere krantenwinkels en een apotheek beroofden.

Drie van de vier beklaagden werden eind januari 2018 tegengehouden tijdens een verkeerscontrole. Op basis van hun gsm-nummers konden ze gelinkt worden aan een resem feiten.

Hun grootste buit maakten ze in een apotheek in Ninove, in oktober 2016. Twee mannen waren de zaak toen binnengestapt en hadden de apothekeres afgeleid met een hoop vragen. Ondertussen glipte een derde man de privéruimte binnen, waar een kluis leeggeroofd werd. De buit bedroeg 30.000 euro aan geld, juwelen, zilverstaven en gouden munten.

Het parket linkte twee van de drie opgepakte mannen aan die diefstal in Ninove, en vervolgde hen ook nog voor twaalf andere feiten. Die werden allemaal gepleegd tussen 10 en 30 januari 2018. Het gaat om krantenwinkels in Geel, Brakel, Ternat, Ronse, Sint-Niklaas en Melle die volgens eenzelfde tactiek beroofd werden.

In vele gevallen waren de daders herkenbaar gefilmd door veiligheidscamera’s. Twee mannen gaven hun aandeel toe, en pleitten voor straffen met uitstel. Een derde verdachte ontkende elke betrokkenheid en werd door de twee anderen ook vrijgepleit. De vierde verdachte, die enkel voor de diefstal in Ninove vervolgd werd, liet verstek gaan. De rechter achtte -ondanks de verschillen in verdediging- de schuld van alle beklaagden bewezen.