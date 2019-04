Kruispunt Vijfhoek wordt heringericht WDS/VDCL

04 april 2019

14u30 0 Ternat Het drukke kruispunt van de Assesteenweg, de Stenebrugstraat en de Fossebaan wordt vanaf volgende week grondig vernieuwd.

De werkzaamheden aan het kruispunt Vijfhoek vinden plaats van 8 tot en met 12 april. Tijdens deze werken zal het niet mogelijk zijn om vanaf de Assesteenweg de zijstraten in te slaan. Het verkeer richting Wambeek wordt omgeleid via de Statiestraat, de Van Cauwelaertstraat en de Weverstraat. Wie richting Fossebaan wil, moet omrijden via de Kerkstraat, de Rodestraat, de Esdoornstraat en de Heidestraat. Ook de bussen van De Lijn rijden om.