Kruikenburg krijgt nieuwe volleytempel - de oude verdwijnt onder de sloophamer Wim De Smet

15 februari 2019

17u00 0 Ternat In het domein Kruikenburg wordt nog dit jaar gestart met de bouw van een nieuwe sporthal voor de gelijknamige volleybalclub. Als de nieuwe volleytempel er staat, verdwijnt de legendarische zaal, die ooit het decor was van Europese topwedstrijden, onder de sloophamer.

Volley Kruikenburg telt vandaag meer dan 400 leden, waarvan het grootste deel nog geen 18 jaar is. De club beschikt over 24 jeugdploegen en zes dames- en herenteams. Vorig jaar kreeg Volley Kruikenburg nog de tweede prijs als beste jeugdvolleybalclub van Vlaanderen. “Maar onze beperkte capaciteit verhindert onze groei”, zegt voorzitter Erik Wenseleers. “De sportzaal in het domein Kruikenburg is na schooltijd non-stop bezet voor onze trainingen. We gebruiken ook 25 uur per week de sportzaal van Sint-Angela. Daar spelen onze U11 en U13 hun wedstrijden. En ook de gemeentelijke sporthal huren we af. Daar vinden de trainingen voor zitvolleybal plaats. We gebruiken die hal ook voor tornooien van de Champions League, omdat onze huidige sportzaal niet meer aan de vereisten voldoet. Het plafond is ook te laag voor officiële wedstrijden.”

De volleybalclub ging daarom samenzitten met het school- en het gemeentebestuur. De partners waren het al snel eens: er komt een nieuwe sportzaal. “De nieuwe volleyhal wordt gebouwd tussen de huidige zaal en de T’Serclaesstraat”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Gunther Desmet (CD&V). “Samen met de sportzaal gaan we ook een nieuwe parking voor 35 wagens aanleggen. De in- en uitgang komt in de T’Serclaesstraat waar ook een brug over de beek wordt gebouwd.”

Nieuwbouw is goedkoper

De sportzaal zal overdag gebruikt worden door de school en buiten de lesuren haast exclusief door Volley Kruikenburg worden afgehuurd. “De huidige zaal dateert van 1973 en werd gebouwd met vezelplaten van asbestcement”, zegt Luc Roeges van het schoolbestuur. “De parketvloer werd in 1976 gelegd en is tot op de draad versleten. Ook op vlak van brandveiligheid wachten ons zeer zware kosten. Kortom, de kostprijs om dit pand te renoveren liggen hoger dan de kosten van een nieuwbouw.”

De nieuwe sportzaal zal drie volleybalterreinen tellen. De kleedkamers worden gecentraliseerd en er is ook ruimte voor een cafetaria. De kostprijs bedraagt 3,75 miljoen euro. De school zelf betaalt 2,8 miljoen euro en rekent daarvoor op subsidies. De volleybalclub en het gemeentebestuur nemen de rest van de factuur voor hun rekening. Als de nieuwe zaal klaar is, wordt de oude met de grond gelijkgemaakt om plaats te maken voor extra groen en een grote fietsenstalling.

Met de afbraak van de sportzaal verdwijnt ook een rijk stukje sportgeschiedenis. Kruikenburg was in de jaren ’80 van vorige eeuw een absolute topclub in het volleybal. “Onze club is opgericht n 1967 en bestond alleen uit leerlingen van het Sint-Jozefinstituut”, vertelt Jef Mignon. “In 1982 wonnen we de Beker van België en we speelden ook verscheidene jaren Europees. Ons hoogtepunt bereikten we in 1985 toen we de derde plaats haalde in de Confederale beker. We waren toen de eerste Belgische ploeg ooit die een Europese medaille behaalde. We kregen hier duizend supporters over de vloer in dit kleine zaaltje.”

Spelers weggekaapt

Maar lang duurde de hoogconjunctuur niet. Begin jaren ’90 schroefde het clubbestuur de budgetten terug. “Ons budget zat goed, maar andere clubs kwamen onze spelers wegkapen”, vervolgt Jef. “Als we onze spelers wilden behouden, moesten we hun loon verdriedubbelen. Dat kon en wilde onze club niet laten gebeuren. We hebben vanaf dat moment beslist om ons op de jeugd te concentreren.”