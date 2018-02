Kluisdieven Press Shop opgepakt 01 februari 2018

02u41 0 Ternat De dieven die midden januari met een list geld uit de kluis van de Press Shop in Ternat konden buitmaken, zitten in de cel.

Die bewuste dag stapten twee mannen de zaak binnen. Terwijl één van hen de uitbaatster afleidde, glipte de andere de stockruimte binnen. Daar kon hij geld uit de kluis - die niet op slot was - stelen. De feiten werden uiteindelijk pas daags nadien opgemerkt, maar dankzij scherpe camerabeelden en een sporenonderzoek stond de politie al snel behoorlijk ver. De verdachten konden uiteindelijk dinsdag opgepakt worden. Of ze ook aan andere feiten gelinkt kunnen worden, is niet duidelijk. (TVP)