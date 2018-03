Klapband legt ochtendspits lam 10 maart 2018

02u26 0 Ternat De ochtendspits ten zuidwesten van Brussel is vrijdagochtend compleet in het honderd gelopen na een spectaculair ongeval op de E40 in Ternat. Een vrachtwagen kreeg er net voorbij de op- en afritten in de richting van Gent een klapband en ramde vervolgens twee bestelwagens. Een van de twee ging over de middenberm en botste daar tegen een tegenligger. Niemand raakte gewond.

De trucker van een transportfirma uit Hooglede was vrijdagochtend in Quenast gaan laden toen het rond 6.30 uur fout liep. "De band van mijn linker voorwiel ontplofte opeens", vertelt de trucker. "Door die klap kantelde mijn truck - met volgeladen aanhangwagen - bijna naar rechts. Ik stuurde tegen en ging hierdoor van het rechter rijvak naar het linker rijvak. Bij dat manoeuvre raakte ik de kleine witte bestelwagen, die blijkbaar vervolgens de grote grijze bestelwagen raakte. Dit heb ik uiteraard niet gewild en jammer om zo mijn laatste werkdag na zes jaar bij de firma te moeten beginnen." Het witte voertuig kwam tot stilstand tegen de middenberm, terwijl de andere wagen werd opgeschept en op de flank op de rijvakken richting Brussel eindigde. In die vlucht werd nog minstens één andere wagen geraakt. Als bij wonder raakte niemand gewond. De snelweg was in beide richtingen meer dan een half uur volledig afgesloten. Het duurde uiteindelijk tot kort voor 9 uur voor de volledige snelweg weer vrijgegeven kon worden. (TVP)