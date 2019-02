KFC Wambeek en KSKL Ternat smelten samen: gemeente investeert in nieuw kunstgrasveld (VIDEO) Wim De Smet

15 februari 2019

13u20 0 Ternat Voetbalclubs KFC Wambeek en KSKL Ternat smelten vanaf juli samen. De nieuwe fusieclub krijgt de naam KFC Wambeek-Ternat en behoudt de groen-witte kleuren van Wambeek. Gemeente en clubbestuur investeren tegelijk in een nieuw, tweede synthetisch voetbalveld voor de jeugd.

Jarenlang hing een fusie tussen de twee voetbalclubs al in de lucht, maar vanochtend maakten voorzitters Jos Donvil (KFC Wambeek) en zijn college Paul Van der Putten (KSKL Ternat) bekend dat hun clubs vanaf volgend seizoen samengevoegd worden. Het gemeentebestuur was al heel lang vragende partij voor zo’n fusie. “Dankzij een fusie kunnen we de jeugd groeperen op de site in Wambeek terwijl het eerste elftal gebruik kan blijven maken van het mooie stadion in het centrum van Ternat”, zegt de nieuwe sportschepen Timo Schoukens (Voor Ternat). “Wij leveren van onze kant ook een extra inspanning voor de aanleg van een twee kunstgrasveld in Wambeek. De kostprijs daarvan bedraagt 450.000 euro. Het gemeentebestuur zal de helft van die factuur voor haar rekening nemen.”

De nieuwe fusieclub kleurt vooral groen-wit, de kleuren van Wambeek. Niet alleen worden de clubkleuren overgenomen, de nieuwe fusieclub zal ook geleid worden door huidig Wambeek-voorzitter Jos Donvil. “We hebben gewoon de oefening gemaakt en alle sterke elementen van beide clubs op een rijtje gezet”, zegt Donvil. “Het is niet zo dat Ternat door Wambeek wordt opgeslorpt. Integendeel zelfs. We willen gewoon uitgroeien tot een moderne voetbalclub. En een fusie is nooit eenvoudig, maar we moeten dat nu allemaal een beetje tijd geven.”

Donvil wil dat de club ook open staat voor iedereen. “Wij willen geen elitaire vereniging zijn waar alleen de beste voetballers welkom zijn. Ook jongeren met minder talent, maar met veel goesting om te voetballen, zijn bij ons welkom. We willen een voetbalclub zijn voor iedereen van hier. En als ik zeg iedereen, dan is dat ook zo. We beschikken over een vrouwenploeg maar in de toekomst willen we ook G-voetbal en een veteranenwerking opstarten.”

Door de fusie van beide clubs wordt de voetbalsite in Sint-Katherina-Lombeek op korte termijn verlaten. Een deel van die site werd onlangs te koop aangeboden, maar de gemeente is niet langer kandidaat om het voetbalveld alsnog te verwerven.