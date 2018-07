Keuken in Roesemslos brandt volledig uit 04 juli 2018

02u48 0 Ternat In de Roesemslos in Sint-Katherina-Lombeek, een zijstraatje van de Heidestraat, heeft gisteravond een hevige brand gewoed.

Het vuur brak rond 20.30 uur uit in de keuken. Het is niet duidelijk of de bewoners toen aanwezig waren.





De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte met verschillende ploegen uit en de brandweerlieden konden het vuur beperken tot de keuken, die wel volledig uitbrandde. De rest van de woonst werd getroffen door rook- en waterschade. Over de oorzaak van de brand en of het huis nog bewoonbaar is bestond gisteren niet onmiddellijk duidelijkheid. (TVP)