Kapelleveld genomineerd voor prestigieuze ‘EU Mies Award’ WDS

11 november 2018

Het woonzorgproject Kapelleveld in Sint-Katherina-Lombeek is genomineerd voor de prestigieuze ‘Mies van der Rohe’ Award 2019. Dat is een tweejaarlijkse prijs die buitengewone architectuur in de verf zet. De prijs bestaat sinds 1988 en wordt op oneven jaren toegekend door de Europese Unie en de ‘Fundacio Mies van der Rohe’. Het woonzorgcentrum werd getekend en gebouwd door de Ternatse projectontwikkelaar Woenst. Het gaat om een woonzorgproject met 58 rusthuiskamers en 41 assistentiewoningen. Het gebouw werd ontworpen als ‘dorp in een dorp’ en telt 6 verschillende vleugels. De opening van het Kapelleveld vond vorig jaar plaats.