Jonge zusjes overleven val van eerste verdieping Tom Vierendeels

30 november 2018

18u57 0 Ternat Twee jonge zusjes van 3 en 6 jaar oud zijn door het oog van de naald gekropen nadat ze uit een raam op de eerste verdieping waren gevallen. De twee verkeerden een tijdje in levensgevaar, maar ze mochten intussen de dienst intensieve zorg verlaten.

Het ongeval speelde zich woensdagnamiddag kort na 16 uur af in de woning van het gezin in de August De Feyterstraat. “Het was een voorbijganger die de twee meisjes zag vallen”, vertelt een buurvrouw die nog altijd onder de indruk is. “Hij is de moeder gaan verwittigen en kwam mij ook waarschuwen. Verschillende ziekenwagens en mugteams kwamen samen met brandweer en politie ter plaatse. Het is iets dat je niet wilt meemaken, maar iedereen probeerde de beste zorgen te voorzien. Het zijn twee schatten van kinderen.”

De kindjes werden na lange tijd in levensgevaar naar een Brussels ziekenhuis gebracht. Daar lagen ze op de afdeling intensieve zorg, maar vrijdag mochten ze al verhuizen naar een gewone kamer op de afdeling pediatrie. Beiden liepen ze naar verluidt een schedelbreuk op en een van de twee heeft ook een gebroken kaakbeen. Er staat hen nog een lange revalidatie te wachten.

De politie onderzocht de feiten. “De twee zussen konden het raam openen nadat ze op een meubel waren geklommen”, zegt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “Nadien vielen ze naar beneden. De moeder en grootmoeder waren op dat moment aanwezig in de woning, maar zagen niets gebeuren. Het gaat om een spijtig ongeval en er wordt dan ook niemand iets ten laste gelegd.”