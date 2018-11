Jonge zusjes kritiek na val uit raam TVP

Twee jonge zusjes liepen woensdagnamiddag levensbedreigende verwondingen op toen ze uit het raam van hun woning in de August De Feyterstraat vielen. De toestand van de meisjes zou intussen stabiel zijn.

Het incident deed zich in de late namiddag voor in de omgeving van het sportcentrum. Het duo kon om een nog onbekende reden het raam op de eerste verdieping openen, waarna ze beiden naar beneden vielen. Het was een buurtbewoner die de twee gewonde kinderen op het voetpad zag liggen. De moeder was aanwezig in de woning, maar zou het ongeval niet hebben opgemerkt.

De toestand van de twee zou intussen stabiel zijn, maar het is niet duidelijk of die nog kritiek is. De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden.