Jogging Den Bos Rond deelt cheques uit 13 juni 2018

De organisatoren van Jogging Den Bos Rond reikten zopas twee cheques uit voor het goed doel. Het MPC Sint-Franciscus uit Sint-Katherina-Lombeek kreeg 600 euro overhandigd, terwijl er ook 250 euro ging naar de vzw MEOW, een vereniging die zich inzet voor de opvang van gedumpte of verwaarloosde katjes. Het geld werd ingezameld tijdens de jaarlijkse jogging. "Vorig jaar hadden we 430 joggers en wandelaars", luidt het trots. "Dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers en onze sponsors kunnen we dit resultaat behalen."





(WDS)