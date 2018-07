Jellen laat café Set Up over aan Miguel 28 juli 2018

02u32 0 Ternat Jellen Aeyels (32), cafébaas van Set Up, neemt vanavond afscheid van zijn klanten. Zijn zaak laat hij over aan de 24-jarige Miguel De Hertogh.

De graag geziene cafébaas wil meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. "In november word ik vader en ik wil graag bij mijn kind zijn", vertelt Jellen. "En dat valt moeilijk te combineren met een job als cafébaas. Daarom heb ik een nieuwe functie gezocht en gevonden. Ik ga nu aan de slag in het Duvel-depot, waar ik een regelmatiger uurrooster heb."





Het afscheidsfeest vindt vanavond plaats, daarna gaat Set Up twee weken dicht. Miguel, de nieuwe cafébaas, zal in die periode enkele renovatiewerken uitvoeren. Hij is IT'er van opleiding, maar het werk in het café vindt hij veel plezanter. "Ik ben al zo'n twee jaar aan de slag in Set Up en dat bevalt me heel goed", vertelt hij. "We gaan de komende weken het terras achteraan vernieuwen en ombouwen tot een cocktailbar. Ook in de kelder en de rookruimte zullen we aanpassingen doorvoeren. De heropening is gepland op 10 en 11 augustus." (WDS)