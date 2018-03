Jaarlijks concert Musikalo 15 maart 2018

Harmonie Musikalo organiseert dit weekend haar jaarlijks concert. Tijdens 'Musikalo in Concert' kunnen bezoekers kennis maken met muziek uit alle genres. Dit jaar kan iedereen ook nagenieten van het project 'Ware Vrienden' dat vorig jaar al gebracht werd met Toneel Tijl. Ook een Elvis-medley staat op het programma. De concerten vinden plaats op 16 en 17 maart, om 20 uur in het cultureel centrum De Ploter. Een toegangskaart kost 10 euro en is te verkrijgen via info@musikalo.be of op 0496/47.89.48. (WDS)