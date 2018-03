Inzamelactie na zware woningbrand 26 maart 2018

De buren van de man die vrijdagavond zijn woning met inboedel kwijtspeelde bij een hevige uitslaande brand in de Processiestraat zijn een inzamelingsactie gestart. Het vuur brak 's avonds uit in het huis met nummer 48, vermoedelijk door een technisch defect aan de koelkast. Op korte tijd werd de volledige woonst verteerd door de vlammen. Ook bij de buren op nummer 46 is er rook- en waterschade, maar dat weerhoudt de bewoonster niet solidair te zijn met haar buurman. "Hij is alles kwijt", zegt ze op Facebook. "Daarom zoeken we kledij voor hem. Voor broeken heeft hij de maat 32-33, voor bovenkledij een medium, en hij past in schoenmaat 42. Alles mag bij ons afgeleverd worden zodat we het kunnen verzamelen en overhandigen." Meer informatie kan je bij Cinthia De Villé verkrijgen via haar Facebook-account. (TVP)