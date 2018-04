Inwoners verkiezen Dreef tot favoriete plekje 24 april 2018

De inwoners van Ternat hebben de Dreef verkozen tot favorietje plekje in de gemeente. Dat hebben ze gedaan via een digitale enquête tijdens Erfgoeddag. De Dreef is de straat waar de buitenopnames van de Eén-soap Thuis al meer dan twintig jaar plaatsvinden. Plaats twee is voor de Plukplek, de derde plaats voor de Klapscheutmolen. Aan de enquête namen 345 inwoners deel. (WDS)