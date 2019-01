Inwoners mogen kerstboom gratis dumpen in gemeenteloods WDS

10 januari 2019

17u30 2

De inwoners van Ternat kunnen nog tot 16 januari gratis hun kerstboom dumpen in de gemeentelijke loods. Het gemeentebestuur organiseert geen ophaling, maar biedt dit alternatief in de plaats. De ingeleverde bomen zullen later verhakseld worden. De gemeentelijke loods bevindt zich langs de Assesteenweg, naast het recyclagepark. Inwoners kunnen er van maandag tot vrijdag terecht, telkens van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Op vrijdagnamiddag is de dienst gesloten.