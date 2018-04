Ingrid De Vos is eresecretaris OCMW-raad 05 april 2018

De Ternatse OCMW-raad heeft Ingrid De Vos de titel van eresecretaris toegekend. Tot vorig jaar was zij secretaris van de raad. Ze werd door de raadsleden letterlijk in de bloemetjes gezet tijdens een officieel moment in het Sociaal Huis.





(VDCL/WDS)