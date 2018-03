Infrabel vernieuwt oude spoorlijnen 05 maart 2018

02u28 0 Ternat Spoorwegbeheerder Infrabel heeft afgelopen weekend liefst 52 uur gewerkt aan de modernisering van de sporen tussen Anderlecht en Sint-Katherina-Lombeek.

Er werd 525 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw van twee nieuwe sporen en de vernieuwing van de huidige sporen. Het gaat om de drukste spoorlijn van ons land, met dagelijks zowat 275 treinen tussen Brussel en Denderleeuw. Tijdens de spits kan dat oplopen tot 25 treinen per uur.





De vernieuwing van de spoorlijnen zit nu in de laatste rechte lijn. Afgelopen weekend waren ongeveer vijftig werknemers aan de slag. De werken voor de seininrichting zijn klaar, in juni volgen de veiligheidstesten en controleritten met werktreinen. Tegen het einde van het jaar moeten de werkzaamheden achter de rug zijn. (WDS)