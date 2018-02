Infoavond over bouwplannen bioscoop 14 februari 2018

De internationale vastgoedmakelaar Redevco organiseert op maandag 19 februari een infoavond over de uitbreidingsplannen op de voormalige Ikea-site. Redevco wil er, naast de bouw van shoppingcenter The Leaf, ook een bioscoopcomplex met elf zalen bouwen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 24 februari. Maar nog voor dat achter de rug is, wil de makelaar inwoners al inlichten over de exacte plannen. Wie vragen heeft, is die 19de februari om 20 uur welkom in het gemeentehuis. (WDS)