Illegale Albanees opgepakt na twee inbraakpogingen Tom Vierendeels

15 februari 2019

11u06 0

De politiezone TARL heeft op de Markt in Ternat een Albanees opgepakt die mogelijk gelinkt kan worden aan inbraken in de buurt, al kon dat niet bewezen worden. De man bleek wel illegaal in het land te verblijven waardoor hij wordt uitgewezen.

Inwoners van de Terlindenstraat en de Sterrelaan alarmeerden dinsdag de politie via het noodnummer na een inbraakpoging in beide straten. Ploegen van de lokale politie gingen ter plaatse en troffen ter hoogte van de bushalte op de Markt een verdachte persoon aan. Bij de controle konden de inspecteurs geen bewijzen vinden die de man linken aan de inbraakpogingen. Wel bleek hij niet in het bezit te zijn van geldige paspoort of verblijfsdocument.

Er werd contact opgenomen met de Dienst Vreemdelingenzaken die de man liet opsluiten in het gesloten centrum van Vottem. Hij zal later naar zijn thuisland gerepatrieerd worden. Bovendien krijgt de man automatisch een inreisverbod van twee jaar in de Schengenzone.