Heropening zwembad afgeblazen: filters zitten vol zand Wim De Smet

31 januari 2019

18u36 0 Ternat De aangekondigde heropening van het vernieuwde zwembad, die gepland was voor 17 februari, is afgeblazen. Er werden problemen vastgesteld met de waterfilters.

De verbouwing van het sportcentrum met zwembad ging 2 jaar geleden van start. Het oude sportcentrum werd ontmanteld om vervolgens volledig heropgebouwd te worden. De grote sporthal is intussen alweer in gebruik, maar de renovatie van het zwembad verloopt moeilijk. De kostprijs voor de verbouwing van het sportcentrum was oorspronkelijk geraamd op 5,4 miljoen. Die factuur is intussen al opgelopen tot 7 miljoen euro maar nog is het zwembad niet klaar.

“We dachten dat alle problemen opgelost waren maar deze week hebben we vastgesteld dat de oorspronkelijke filters, die we zouden hergebruiken, niet meer voldoen”, zegt sportschepen Timo Schoukens (Voor Ternat). “De filters zijn aangetast door versteend zand waardoor de pompen niet meer functioneren zoals het hoort. De bouwheer heeft ons daarvan op de hoogte gebracht. We gaan nu nog een tweede opinie vragen en goed onderzoeken wat er nu eigenlijk moet gebeuren.”

Een nieuwe openingsdatum wordt voorlopig niet vastgelegd. “We gaan ons niet meer vastpinnen op een datum”, zegt Schoukens. “We willen eerst heel goed weten wat er nu nog moet gebeuren. De kans is ook groot dat we nieuwe materialen zullen moeten bestellen waardoor we ook nog eens een wachttermijn zullen moeten respecteren. Volgende week willen we daarover meer duidelijkheid.”