Heemkring houdt ruilbeurs 27 juli 2018

02u27 0

De cultuur- en heemkring Sint-Gertrudis organiseert voor de 29ste keer een internationale ruilbeurs op 1 september van 8 tot 13 uur in het parochiehuis aan de Kloosterweg. Komen onder meer aan bod: bedevaartvaantjes, huiszegens, prenten, santjes, litanies, heiligen, legenden en gebedenboeken. De standhouders betalen 4 euro per tafel. Meer info en reservatie bij Jef De Ridder op 02/582.12.67 of via email bernadettedecnop@hotmail.be. (WDS)