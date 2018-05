Heemkring bestaat halve eeuw 18 mei 2018

De koninklijke cultuur- en heemkring Sint-Gertrudis Ternat organiseert volgend weekend, tijdens de Sinksenkermis, een tentoonstelling in het parochiehuis van Ternat ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. De expo handelt over het wie, wat en hoe binnen de heemkring. De tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 mei, telkens van 14 tot 20 uur, in het Parochiehuis in de Kloosterweg. (WDS)