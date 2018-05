Grote doorlichting in nachtwinkels, carwashes en krantenwinkels 25 mei 2018

De politie, de sociale inspectie en het Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) hebben een grote controleacties gehouden in tal van handelszaken. Krantenwinkels, horecazaken, nachtwinkels en carwashes werden op 18 mei bezocht door de inspecteurs, maar de resultaten raakten nu pas bekend.





De politie trof drie illegalen aan, twee in Affligem en een in Roosdaal. Het gaat om Indiërs. Het trio werd overgebracht naar een gesloten instelling en wordt later naar zijn thuisland overgevlogen. Een nachtwinkel in Ternat kreeg een GAS-boete omdat hij de opgelegde openingstijden niet respecteerde. Daarnaast stelde het FAVV twee processen-verbaal op voor het verkopen van vervallen producten. In Ternat werden die goederen in beslag genomen, in Affligem werden ze vernietigd. Een zaak in Roosdaal moet het sanitair in orde brengen en in Ternat kreeg iemand een waarschuwing omdat hij geen toelating had om gekoelde producten te verkopen. Tot slot trof de sociale inspectie vijf personen aan die illegaal tewergesteld waren. Daarnaast werden ook een zwartwerker en een schijnzelfstandige betrapt. Een persoon bleek ook niet in orde met de sociale zekerheid. (TVP)