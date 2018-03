Groen licht voor nieuw project in oud gemeentehuis 17 maart 2018

02u41 0 Ternat Provinciegouverneur Lodewijk De Witte geeft groen licht voor het project 1719 dat van het voormalige gemeentehuis een hippe horecazaak te maken. Oppositieraadslid Gunter Desmet (CD&V) had bij de provincie klacht ingediend tegen het project.

Het leegstaande gemeentehuis, een beschermd gebouw uit 1719, staat al enkele jaren te verkommeren. De gemeente wilde daarom een erfpachtovereenkomst sluiten met Sven Van Loon en Jo Van der Elst. Zij hadden een project ingediend dat op de goedkeuring van de bestuursmeerderheid kon rekenen. Maar Jo Van der Elst is in Ternat ook mobiliteitsambtenaar en volgens CD&V-raadslid Gunter Desmet is dat belangenvermenging. "Het is verboden dat de gemeente een contract afsluit met een van haar personeelsleden", meent hij. "En de provinciegouverneur geeft ons daar nu ook gelijk in. Er mag geen erfpachtovereenkomst worden gesloten met een vennootschap die eigendom is van een personeelslid van de gemeente."





CD&V is tevreden met de beslissing van de gouverneur maar ook burgemeester Luc Wachtelaer kan zich neerleggen bij de uitspraak.





"Eigenlijk heeft de gouverneur niets aan te merken op het dossier", zegt Wachtelaer. "Het project mag gerealiseerd worden maar onze mobiliteitsambtenaar mag er geen deel van uitmaken. Hij moet dus een keuze maken nu. Wij zijn tevreden omdat er ons niets ten laste wordt gelegd. De oppositie had ook problemen met de prijs van 1 symbolische euro. Maar daar maakt de gouverneur geen probleem van." (WDS)