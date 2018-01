Groen en sp.a trekken in kartel naar verkiezingen 02u25 0 Ternat Groen en sp.a vormen bij de komende verkiezingen een kartel, net als zes jaar geleden.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen behaalde het kartel sp.a-Groen+ in Ternat 951 stemmen, goed voor één zetel. Maar wel een belangrijke zetel, want Guido Van Cauwelaert, het enige verkozen raadslid, zorgde ervoor dat de LVB, traditioneel de grootste partij, aan de macht kon blijven. Het kartel mikt na zes jaar deelname aan het bestuur op een hogere score.





"We hopen nog een paar stemmen extra te halen voor die tweede zetel", zegt Van Cauwelaert. "Maar stiekem hopen we ook op een derde zetel. Dan moeten we wel 300 stemmen meer halen dan vorige keer."





"We vinden dat we goed gewerkt hebben", vervolgt de schepen. "We zorgden voor het aankopen van nieuwe natuurgebieden, en het herwaarderen van onze parken, speeltuinen en openbare ruimte, zoals het Marktplein en de Stationsomgeving."





Wie de kartellijst aanvoert, is nog niet beslist. Maar het lijdt geen twijfel dat huidig Groen-schepen Guido Van Cauwelaert op de eerste plaats zal staan. (WDS)