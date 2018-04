Graafkraan doorklieft hoofdwaterleiding 21 april 2018

In het centrum van Ternat hebben zestig inwoners gisterochtend zonder leidingwater gezeten na een incident met een graafkraan.





Een aannemer is momenteel op de hoek van de Statiestraat en de Keizerstraat bezig met de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel. Sinds vorige week is de Statiestraat hierdoor niet meer toegankelijk vanaf de Markt. Gisterochtend liep het omstreeks 9.45 uur fout, toen de graafkraan een gat in de hoofdwaterleiding sloeg.





Via het lek spoten tienduizenden liters water weg in een stevige 'fontein'. Rond 10.30 uur kon de watertoevoer afgesloten worden. Medewerkers van De Watergroep maakten werk van een alternatieve toevoer, waardoor de inwoners kort voor het middaguur opnieuw leidingwater hadden. (VDCL/WDS)