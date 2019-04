Gilbert Dekerf overleden WDS

03 april 2019

In het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven is vrijdag Gilbert Dekerf (84) overleden. Gilbert is de oprichter van Verzekeringen Dekerf en bank Crelan in Ternat. De man was ook zeer geëngageerd in het verenigingsleven van Ternat. De uitvaartplechtigheid heeft vrijdag 5 april om 10 uur plaats in de Sint-Gertrudiskerk van Ternat.