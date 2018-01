Gewelddadige onthaalvader gaat in beroep 23 januari 2018

02u27 0 Ternat G.V.L. (40), een voormalige onthaalvader uit Ternat, heeft beroep aangetekend tegen zijn veroordeling tot veertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Die straf heeft hij in eerste aanleg gekregen voor slagen en verwondingen.

Slachtoffertje was de vijf maanden oude E., één van de kindjes waar de veertiger verantwoordelijk voor was. Zijn moeder stelde echter vast dat het jongetje een rode plek op zijn wang had en een lichte zwelling op zijn hoofdje. Als verpleegkundige had ze snel door dat er iets niet klopte en ze trok dan ook meteen met E. naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij alle symptomen vertoonde van het 'shaken baby'-syndroom. De speurders verdachten aanvankelijk nog de moeder zelf, maar nadat er met een leugendetectortest gedreigd werd, ging de onthaalvader door de knieën. Wanneer de zaak in beroep behandeld wordt, is niet geweten. (WHW)