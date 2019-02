Gevaarlijke populieren verdwijnen uit Kruikenburgpark Wim De Smet

28 februari 2019

Het gemeentebestuur van Ternat gaat enkele gevaarlijk overhellende populieren in het domein Kruikenburg laten vellen. De maatregel moet de veiligheid in het park garanderen.

De gevaarlijke bomen waren rijp om te kappen, luidt het bij schepen van Leefmilieu Gunter Desmet (CD&V). “De bomen vormden een acuut gevaar voor zowel de bezoekers van het park als voor de schoolgaande jeugd. We gaan de gekapte bomen vervangen door nieuwe, inheemse soorten.”

De gemeente Ternat beschikt sinds 2013 over een goedgekeurd beheersplan voor het feeërieke domein Kruikenburg. Eén van de opgenomen maatregelen in dit beheersplan was een regelmatige controle van de aanwezige bomen. Het gaat dan vooral om zieke of rotte bomen of bomen die overhellen naar een wandelpad.

Het is niet de eerste keer dat er ingegrepen moeten worden in de bomenpopulatie van het domein Kruikenburg. Eind vorig jaar al moest een gespecialiseerd bedrijf vier oude beuken kappen omdat ze op de containerklasjes van het Sint-Jozefscollege dreigden te vallen. Ook een deel van de over van de Keurebeek werd toen door de boomwortels vernield.

