Gemeentebestuur zal participatie van inwoners belonen met puntensysteem Nieuw bestuursakkoord zet zwakke weggebruikers op de eerste plaats Tom Vierendeels

02 januari 2019

19u06 0

Het kersverse gemeentebestuur van Ternat gaat bewoners die zich als vrijwilliger engageren of ideeën aanreiken belonen met onder meer zwembeurten en tickets voor De Ploter. Zo wil het bestuur de inwoners nog meer betrekken en hun inspraak verhogen. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in betere accommodatie voor zwakke weggebruikers.

Alle leden van het nieuwe gemeentebestuur van zowel meerderheid als oppositie hebben tijdens de installatievergadering van woensdagnamiddag hun eed afgelegd. Nadien werd ook bestuursakkoord voor de periode 2019-2024 voorgesteld. Daarbij gaat vooral aandacht naar inspraak, doordachte investeringen en duurzaamheid.

Engagement belonen met punten

Beide coalitiepartners willen de inspraak van de inwoners verhogen. Onder meer daarom werd een schepen van Participatie aangesteld. Een participatieplatform, samengesteld uit inwoners, zal het bestuur bijstaan bij het beleid. Burgers zullen ook zelf het recht krijgen om vragen te richten aan het bestuur en om punten aan de agenda’s van de bestuursorganen toe te voegen. Het eerder vernoemde platform zal zich ook buigen over het invoeren van een creditsysteem. Mensen die zich engageren, op vlak van inspraak of bijvoorbeeld als gemachtigde opzichter, kunnen punten verzamelen die dan ingeruild kunnen worden voor voorstellingen in De Ploter of om eens te gaan zwemmen. Twee keer per jaar zal het bestuur ook naar de verschillende wijken trekken voor een overleg met de inwoners om er te luisteren naar hun grieven en bezorgdheden. De meerderheid neemt zich ook voor om een constructieve samenwerking aan te gaan met de oppositie. Hun voorstellen worden op dezelfde manier opgevolgd als de punten van het college, indien ze evenwel goed gefundeerd zijn.

Aandacht voor zwakke weggebruikers

Het bestuur wil ook wandelaars en fietsers op de eerste plaats zetten bij het mobiliteitsbeleid. Openbaar vervoer komt op de tweede plaats en het autoverkeer op de laatste. Dit jaar nog zal gestart worden met de aanleg van fietspaden langs de Bodegemstraat, Sluisvijverstraat, Nieuwbaan en de Fossebaan. “Die laatste is de vierde drukste straat van Ternat, na de Assesteenweg, Statiestraat en Nattestraat”, vertelt kersvers burgemeester Michel Vanderhasselt. “Het is een hele gevaarlijke straat, waar mensen zelfs in de berm moeten springen om zich in veiligheid te stellen. De mensen verdienen daar een degelijk fiets- en voetpad en dat is een eerste project waar we onmiddellijk werk van gaan maken.” Dit jaar zal ook nog de omgeving van het kerkplein van Sint-Katherina-Lombeek volledig heringericht worden. Ook hierover zal het bestuur in de nabije toekomst nog een overleg met de buurt organiseren.