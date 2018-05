Gemeente weigert vergunning bioscoopcomplex 02 mei 2018

02u25 2 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat wil niet dat er een bioscoopcomplex op de voormalige Ikea-site wordt gebouwd. Volgens burgemeester Luc Wachtelaer zal het project een nieuw verkeersinfarct veroorzaken.

De weigering van het gemeentebestuur komt er nadat ook 350 inwoners bezwaar hadden ingediend tegen de plannen van projectontwikkelaar Redevco om, aansluitend op het shoppingcenter The Leaf, een bioscoop met elf zalen te bouwen. Burgemeester Wachtelaer vreest dat het cinemacomplex de verkeersoverlast in de buurt nog zal vergroten. "We gaan met de Vlaamse overheid overleggen om een simulatie te maken van het extra verkeer dat ons te wachten staat", meldt hij. "Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat ook onderzoeken of een rechtstreekse afrit vanaf de E40 naar de industriezone een oplossing kan bieden. Dat is belangrijk signaal, want de hogere overheid is principieel altijd tegenstander geweest van zo'n afrit. We onderzoeken ook of de aanleg van een extra rijvak op de Assesteenweg mogelijk is."





Het dossier van het bioscoopcomplex wordt nu overgemaakt aan de provincie. Redevco kan wel een beroep aantekenen tegen de weigering van het gemeentebestuur. "Maar ook al keurt de provincie de plannen goed, dan kunnen wij ook nog altijd een beroepsprocedure opstarten."





(WDS)