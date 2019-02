Gemeente verkoopt achtergelaten auto’s: hoogste bieder moet ook takelkost betalen WDS

28 februari 2019

10u20 0 Ternat De gemeente Ternat gaat vier achtergelaten auto’s verkopen, samen met een scooter en een graafmachine van de werklieden.

Het gaat om voertuigen die achtergelaten werden op het grondgebied van Ternat en waarvan de eigenaar niet is komen opdagen. De auto’s die te koop staan zijn onder meer een Renault Twingo, een Hyundai, een Audi en een Chevrolet. Ook een scootertje van het merk Keeway wordt te koop aangeboden. Samen met de achtergelaten voertuigen, kunnen geïnteresseerden ook een bod uitbrengen op een afgeschreven graafmachine van het merk New Holland, type Backhoe 110.

De voertuigen zijn tijdens de werkuren te bezichtigen in het gemeentelijk werkliedendepot op de Assesteenweg 336. Wie het hoogste bod doet, is de nieuwe eigenaar. Naast het geboden bedrag, moet de koper ook de takelkosten betalen. De biedingen moeten schriftelijk, in gesloten omslag en met vermelding: ‘Verkoop materialen en voertuigen’, overgemaakt worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, milieudienst, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat. Biedingen moeten voor 25 maart ingestuurd zijn.