Gemeente Ternat haalt deadline: zwembad opent op paasmaandag Programma voor feestelijke opening bekendgemaakt Michiel Elinckx

11 april 2019

16u33 0 Ternat De kogel is door de kerk: op maandag 22 april heropent het gemeentelijk zwembad van Ternat zijn deuren. Twee maanden na de oorspronkelijke streefdatum zullen de werken werken afgerond worden. Geen dag te vroeg, want op 23 april sluit het Liedekerkse zwembad.

Het sportcentrum in de Van Cauwelaertstraat in Ternat ging eind 2016 dicht voor grondige renovatiewerken. Ieder compartiment kreeg een opknapbeurt - van de cafetaria tot de sporthal en het zwembad. Onder meer de inkomhal en de zaal voor nevensporten verwisselden van locatie. Oorspronkelijk werden de werken op 5,2 miljoen euro geschat, maar de aannemer stootte op tal van problemen, waardoor het prijskaartje opliep tot 7 miljoen euro.

Probleem met waterfilters

Overal liepen de werken op schema, behalve aan het zwembad. Het onderdak van de zwembadvleugel moest verwijderd worden nadat het gedeeltelijk was ingestort. De eerste heropening, die normaal plaatsvond op 17 februari, werd uitgesteld wegens zand in de waterfilters. Hierdoor functioneerden de pompen niet meer. De gemeente Ternat plande een nieuwe openingsdatum: maandag 22 april. Een riskante onderneming, want het zwembad van het naburige Liedekerke sluit op 23 april. Als de deadline niet gehaald werd, zaten de gemeenten Ternat, Liedekerke en Lennik plots zonder zwembad.

Geen doemscenario

Zo’n rampscenario blijft evenwel uit: de gemeente Ternat heeft de programmatie voor de feestelijke heropening op 22 april bekendgemaakt. “Het heeft iets langer geduurd, maar alles is nu in orde”, zegt sportschepen Timo Schoukens (Voor Ternat). “De niuewe pompen zijn geïnstalleerd, momenteel worden er nog enkele testen uitgevoerd voor de kwaliteit van het water. Maar niks kan nu de heropening tegenhouden. We hadden deze keer een marge ingebouwd zodat we zeker zouden zijn dat alles op tijd klaar geraakte.”

Grote zucht van opluchting

Niet alleen voor schepen Schoukens is het bevrijdende nieuws een opluchting, ook voor de talloze sportverenigingen. “En de individuele zwemmers”, aldus Schoukens. “Een sluiting van drie jaar was niet voorzien. Het werd dringend tijd om onze sporters een vernieuwd zwembad te geven.”

Feestelijke opening

Op paasmaandag 22 april wordt het vernieuwde zwembad feestelijk geopend. Vanaf 13 uur is iedereen welkom. Het gemeentebestuur voorziet onder meer bubbels en muziek, maar ook een initiatie duiken, aquagym en verschillende waterattracties. Ook in de andere sportzalen zullen er gratis evenementen zijn. “Alles vindt plaats op een paasmaandag. Iedereen is dus thuis. Hopelijk wordt het een groot feest, zodat we meteen goed gelanceerd zijn voor de komende jaren”, besluit Schoukens.