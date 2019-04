Gemeente lanceert oplossing voor verkeersknoop: “Oprit richting Brussel moet kilometer langer worden” Agentschap Wegen en Verkeer neemt voorstellen van gemeentebestuur in beraad

Wim De Smet

08 april 2019

06u00 0 Ternat Het gemeentebestuur van Ternat wil dat de Vlaamse overheid de oprit van de E40 richting Brussel met een kilometer verlengt. Tegelijk moet er een soort van parallelweg komen met die E40 zodat het verkeer vanuit de industriezone via de Vitseroelstraat meteen de autosnelweg kan bereiken. De plannen worden woensdag besproken met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Ternat wil dat er eindelijk wordt ingegrepen om de verstikkende verkeersknoop aan de op- en afritten van de E40 en langs de Assesteenweg weg te werken. Op het investeringsprogramma van de Vlaamse overheid staat dit jaar al een herinrichting van het op- en afrittencomplex gepland. Maar die ingreep alleen volstaat niet om de zware verkeersproblemen aan te pakken.

Tijdens de commissie Mobiliteit lanceerde bevoegd schepen Gunter Desmet (CD&V) een handvol concrete voorstellen die nu gaan besproken worden met het Agentschap Wegen en Verkeer dat zowel de N285 (Assesteenweg) als de E40 beheert.

Het opmerkelijkste voorstel is een verlenging van de oprit richting Brussel (zie plattegrond). “Als we die oprit verlengen en uitbouwen tot een parallelweg die pas voorbij de Vitseroelstraat aansluit op de E40, dan kunnen we het verkeer dat vanuit de industriezone komt, daar ook laten op aansluiten”, zegt Gunter Desmet. “AWV heeft al laten weten dat er geen nieuwe op- of afritten worden aangelegd. In dit geval wordt er geen nieuwe oprit gemaakt maar de maatregel kan er wel voor zorgen dat heel wat vrachtverkeer niet langer via de Assesteenweg naar de autosnelweg moet. Uiteraard moeten we dan wel de Groenstraat knippen om extra verkeer tegen te houden.”

Ternat wil tegelijk ook een ‘overbruggingsafrit’ voor The Leaf en de industriezone voor het verkeer dat van de E40 richting Aalst komt. “Het is mogelijk om op de afrit Ternat ook een extra afslag te maken voor The Leaf en de industriezone”, weet Desmet. “Als AWV akkoord gaat met deze twee ingrepen, dan zorgen we ervoor dat het verkeer dat van en naar Brussel moet, rechtstreeks de autosnelweg op kan zodat we de Assesteenweg echt wel voor een stukje bevrijden.”

De mobiliteitsploeg in Ternat wil ook dat grote delen van de parkeerstrook langs de Assesteenweg worden opgeofferd om de doorstroming te verbeteren. “Het gaat dan om het traject tussen de Kerkstraat en de rotonde aan de industriezone, vlakbij de grens met Asse”, zegt Gunter Desmet. “Als de parkeervakken verdwijnen, komt er ruimte vrij voor een extra afslagstrook aan de opritten en voor veilige fietsvoorzieningen.”

Schepen Desmet hoopt dat AWV oor heeft naar de maatregelen. “We weten dat AWV met strikte budgetten moet werken maar de kostprijs van de voorgestelde ingrepen blijven vrij beperkt”, luidt het. “In de toekomst zal ook veel afhangen van de nieuwe Vlaamse regering die er na de verkiezingen komt. We willen dan ook met de andere gemeenten overleggen, zoals Asse en Lennik, hoe we de verkeersstroom van de N285 kunnen verbeteren.”