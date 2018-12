Gemeente koopt voetbalveld SK Lombeek (nog) niet WDS

28 december 2018

11u00 0 Ternat Het gemeentebestuur gaat het voormalige voetbalveld van SK Lombeek voorlopig niet kopen. Tijdens de laatste gemeenteraad keurden slechts vijf raadsleden de aankoop goed.

Het dossier van het voetbalveld belandt daardoor in de schuif van het nieuwe gemeentebestuur dat volgende week van start gaat. Het voetbalveld in de Heidestraat wordt vandaag gebruikt door de jeugdafdeling van KSKL Ternat, de fusieclub die in 2006 ontstond. De eigenaars van de grond beslisten enkele maanden geleden al om hun eigendom te koop aan te bieden. Enkele privé-ondernemers toonden al interesse maar het bestuur van de voetbalclub hoopte vooral dat de gemeente in de bres zou springen en het veld zou kopen. Dat gebeurt voorlopig dus niet. Slechts 5 van de 25 raadsleden vonden de aankoop een goed idee. “Vanaf volgende week gaat de nieuwe bestuursploeg van start en we konden het niet maken om nu nog snel een uitgave van 180.000 euro goed te keuren”, zegt afscheidnemend burgemeester Luc Wachtelaer. “Het is de nieuwe meerderheid die over dit dossier een keuze moet maken. Onze gemeente heeft het voorbije jaar minder inkomsten gekregen dan we geraamd hebben. De vernieuwing van het zwembad kostte meer dan verwacht. Dat betekent dat er echt keuzes moeten gemaakt worden. En dan is het echt ongepast om nu op een drafje die aankoop nog goed te keuren.”

Volgens Wachtelaer heeft de gemeente ook contact opgenomen met de eigenaars. “Zij geven ons nog wat tijd om een beslissing te nemen”, luidt het. “Mochten er andere kandidaat-kopers opduiken, dan zal de eigenaar ons meteen verwittigen.”

