Gemeente en OCMW lanceren samen nieuwe jaarkalender WDS

12 december 2018

09u40 0 Ternat Het OCMW en het gemeentebestuur van Ternat verdeelden zopas opnieuw een gezamenlijke jaarkalender.

De nieuwe uitgave bevat de afvalkalender maar ook informatie over sociale dienstverlening en de vele projecten die in de gemeente worden georganiseerd. De coverfoto werd genomen in het pas vernieuwde sportcentrum. De kalender zelf is erg ruim en overzichtelijk, met plaats voor persoonlijke notities in de vakjes. Alle relevante Vlaamse themaweken, zoals de ‘Week van de Vrijwilliger’ of de ‘Seniorenweek’, werden er in opgenomen.

Achterin staan de gemeentelijke gebouwen en infrastructuur van het OCMW met foto en contactgegevens. Ook andere interessante adressen zoals bijvoorbeeld die van de lagere en secundaire scholen, woonzorgcentra en contactgegevens voor sociale huisvesting staan erin vermeld.

Iedere inwoner kreeg een exemplaar van deze gratis kalender in de brievenbus in de week van 3 december.

Wie toch geen exemplaar heeft gekregen, kan er eentje ophalen in het gemeentehuis, het sportcentrum, cc De Ploter of het Sociaal Huis.