Geld uit kluis gestolen 19 januari 2018

Dieven zijn deze week aan de haal gegaan met het geld uit de kluis van de Press Shop. De dagbladhandel op het Marktplein kreeg dinsdagnamiddag kort na 14 uur twee mannen over de vloer. Terwijl een van de twee de uitbaatster afleidde, maakte de kompaan van de gelegenheid gebruik om naar de stockruimte te gaan. Daar kon hij de kluis openen en aan de haal gaan met het geld. De diefstal zelf werd pas woensdag vastgesteld. Er werd aangifte gedaan bij de lokale politie en enkele scherpe bewakingsbeelden werden ook overhandigd. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek en de politie voerde ook een buurtonderzoek uit. Wie meer informatie heeft of verdachte handelingen opmerkt, kan contact opnemen met de lokale politie via het nummer 053/65.00.65 (VDCL/TVP)