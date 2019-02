Geen verkeer mogelijk in Meersstraat WDS/VDCL

06 februari 2019

Nog tot en met maandag 11 februari is er geen verkeer mogelijk in de druk bereden Meersstraat in de Ternatse deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek. Dat komt omdat er rioleringswerken worden uitgevoerd. Ook bus 213 (Aalst-Ternat-Asse) zal moeten omrijden. De niet bediende haltes zijn Bosstraat, Meersstraat, Broekstraat en Lippensputweg.