Fietser speelt rijbewijs drie uur kwijt 01 augustus 2018

Bij een verkeerscontrole zondagvoormiddag op de Assesteenweg in Ternat speelde een fietser zijn rijbewijs voor drie uur kwijt. Hij werd tegengehouden voor een blaastest en bleek te diep in het glas gekeken te hebben.





Een collega-fietser kreeg die voormiddag in de Stationsstraat in Liedekerke dan weer een boete omdat hij op straat reed, in plaats van op het fietspad.





Voorts werd er 's ochtends gecontroleerd langs de Brusselbaan in Affligem. Op negen bestuurders bleken er drie te veel te hebben gedronken. De agenten schreven waarschuwingen en boetes uit voor vervallen keurings- en verzekeringsbewijzen en inbreuken op de gordeldracht en de voorgeschreven kledij voor motorrijders.





In de voormiddag vond op de Assesteenweg in Ternat een controle op de gordeldracht plaats.





