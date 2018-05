FC Bareel viert vijftigste verjaardag POPULAIRE CLUB IS OPGERICHT DOOR KOERSORGANISATOREN WIM DE SMET

04 mei 2018

02u50 0 Ternat Voetbalclub FC Bareel in Ternat bestaat een halve eeuw. De populaire caféploeg viert die verjaardag met optredens van Christoff en Soulbrothers. Bij FC Bareel primeert vriendschap en plezier. "Geen enkele speler heeft hier ooit een halve euro gekregen", klinkt het trots.

FC Bareel werd opgericht in 1968 in café Bareel in de Meersstraat. "Enkele mannen uit de buurt hadden een wielerwedstrijd georganiseerd, maar ze waren zo ontgoocheld in het beperkte aantal deelnemende wielrenners dat ze beslisten om een voetbalploeg op te starten", vertelt bestuurslid Marc Faes. "Ze mochten van de zustertjes voetballen op een veld naast het oude rusthuis. Enkele bomen stonden wel in de weg, maar dat was niet zo erg. De spelers moesten zich toen omkleden in de bierkelder van het café en mochten zich wassen aan kommetje warm water."





15 keer kampioen

De club speelde eerst vriendschappelijk wedstrijden maar in 1974 sloot ze zich aan bij Sportverbond Brabant. Met succes overigens, want FC Bareel eindigde 15 keer als eerste in de eindrangschikking. De club verhuisde naar een voetbalveld rechtover Mie Betap, maar toen dat veld in 1983 plaats moest ruimen voor een verkaveling, kon de club terecht op een plek grond in de Broekstraat.





"Kapster Lydia Van der Cruys en duivenmelker Jean Pauwels konden de moeder van een andere duivenmelker overtuigen om deze grond te verhuren", vervolgt Marc Faes. "We hebben meteen eigenhandig een kantine en kleedkamers gebouwd, met de hulp van het gemeentebestuur, maar vooral met eigen middelen. Daar zijn we nog altijd trots op. Nooit werd bij ons een voetballer betaald. Als ze winnen, krijgen onze jongens een bak Jupiler. En als ze verliezen eigenlijk ook, maar dan om hun verdriet te verdrinken (lacht). Bij ons primeert het plezier en de vriendschap."





"En ook al drinken we graag een pint, toch willen we ons ook sportief blijven bewijzen", zegt Marc. "Toen we 10 jaar geleden deelnamen aan het Pinkstertornooi, verloren we op het nippertje de finale van Ternat, een ploeg die toen in tweede provinciale aantrad. We hebben dus echt wel een goede ploeg."





100 leden

Bareel telt vandaag honderd leden, verdeeld over drie ploegen en een veteranenteam. "We zijn een financieel gezonde voetbalclub, in tegenstelling tot veel andere teams die hun spelers een vergoeding geven", luidt het.





"We beschikken over onze eigen accommodatie en we zitten in een rustige en groene omgeving."





De viering van 50 jaar FC Bareel heeft plaats op 26 mei op de terreinen in de Broekstraat, met optredens van Christoff, Soulbrothers (met Wim Soetaer en Charel van Domburg), David Vandyck, Dirk Bauters en Vanessa Chinitor. De toegangsprijs bedraagt 13 euro.