Eric Baranyanka is nieuwe peter van vzw De Poel Centrum voor mensen met beperking krijgt ook dikke cheque van ouders Wim De Smet

10 februari 2019

17u15 0 Ternat Zanger en liedjesschrijver Eric Baranyanka is de nieuwe peter van de vzw De Poel, een verblijfscentrum voor mensen met een mentale beperking. Tijdens een gezellig bedankingsfeestje kreeg het centrum een cheque van meer dan 7.000 euro overhandigd door ouders en sympathisanten.

In de vzw De Poel verblijven meer dan 200 mensen, gespreid over vier vestigingen in Ternat, Schepdaal, Sint-Genesius-Rode en Ruisbroek. Omdat er momenteel werk wordt gemaakt van een echte belevingstuin, organiseerden de ouders enkele evenementen om extra euro’s in te zamelen. Initiatiefneemster Britt Stuckens is de moeder van de 25-jarige Lobke die het Down-syndroom heeft. “Tijdens de Warmste Week hebben we beslist om vanalles te organiseren om de belevingstuin op te smukken”, vertelt Britt. “Die tuin wordt voor iedereen een verademing. Ook rolstoelgebruikers kunnen er toffe momenten beleven.”

Britt wilde met haar acties niet alleen geld inzamelen maar vooral ook de werking van de vzw De Poel in de schijnwerpers plaatsen. “We hadden eigenlijk drie doelstellingen”, vertelt ze. “Naast het vergaren van extra middelen, wilden we de bekendheid van ons centrum verhogen. We hebben aangetoond dat onze mensen heel wat in hun mars hebben. De bewoners zelf hebben altijd geholpen tijdens onze acties. En we wilden ook meer verbondenheid onder elkaar creëren.”

Het resultaat mocht gezien worden want burgemeester Michel Vanderhasselt overhandigde zopas een cheque van 7.200 euro.

Maar De Poel had nog goed nieuws. Het centrum heeft voortaan een eigen peter. En dat werd niemand minder dan Eric Baranyanka. “Ik ken Lobke en haar mama al uit de tijd toen ik in de Ketnetband zong”, vertelt hij. “Toen ze me later uitnodigden voor een etentje bij De Poel, ben ik even langs geweest. Toen ben ik gratis even komen optreden. Daardoor was de link naar het peterschap snel gelegd.”