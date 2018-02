Enkel nog betalend parkeren aan station NMBS VRAAGT VANAF VANDAAG GELD VOOR PLAATSJE OP GROTE PARKING WIM DE SMET

19 februari 2018

02u25 0 Ternat Treinreizigers die gebruik maken van de grote parking aan het station van Ternat, moeten daar vanaf vandaag een parkeerticket voor kopen. NMBS-klanten betalen 6,85 euro per dag. Wie geen trein neemt, mag 16,60 euro ophoesten.

Tot vandaag was parkeren in Ternat kosteloos. Maar door de heraanleg van de parking aan het station en door de immense druk op alle parkings in het dorp, gaat de NMBS over tot betalend parkeren. Het gemeentebestuur lanceert meteen ook een nieuw parkeerregime voor het hele grondgebied. "De parkings rond de treinstations in Ternat en Essene-Lombeek zijn elke dag volzet", zegt burgemeester Luc Wachtelaer (LVB). "De gratis parkings lokten heel wat mensen uit de buurgemeenten omdat er daar vaak al een betaalsysteem in werking is. Meer dan de helft van de reizigers die in Ternat een trein nemen, is afkomstig uit een buurgemeente. De NMBS wil daarom de mensen laten betalen voor een parkeerplaats. Treinreizigers betalen in de toekomst 6,85 euro per dag of 350 euro per jaar om hun wagen aan het station achter te laten."





Inwoners van Ternat kunnen in eigen gemeente wel genieten van een voordelig regime. "Wie in Ternat woont, kan een bewonersparkeerkaart kopen voor 50 euro per jaar. Daarmee mag men niet op de grote NMBS-parking gaan staan, maar wel in een zone van 450 meter rondom de stations. Wie verder wil staan, mag gratis parkeren. Dat kan bijvoorbeeld op de parking van Sparta Den Bos. Bedrijven of handelaars in deze zone betalen 350 euro voor een parkeerkaart waarmee ze in de blauwe zone terecht kunnen."





Zones binnen zones

Het gemeentebestuur bakende vijf blauwe zones af. Het gaat om het dorpscentrum van Ternat, de buurt rond de Dreef, de stationsomgevingen van Ternat en Essene-Lombeek en het dorpscentrum van Sint-Katherina-Lombeek. "Binnen de zones werden nog eens andere zones afgebakend die uitsluitend voor inwoners van de zone zijn", vervolgt Wachtelaer. "In een blauwe zone is de parkeerschijf van kracht en kan je maximum 3 uur je auto parkeren, op weekdagen tussen 8 en 18 uur."





De burgemeester raadt zijn inwoners ook aan om meer de fiets te gebruiken. "Dat is en blijft goedkoper, gezonder, sneller en beter voor het milieu", luidt het. "Bovendien hoef je niet minutenlang rond te rijden om een parkeerplaats te vinden. Vanaf augustus wordt het oude seinhuis omgebouwd tot een nieuwe fietsenstalling. Maar intussen zijn er wel al beveiligde fietsenstallingen."





Alle details over het nieuwe parkeerregime van Ternat worden dinsdagavond om 20 uur bekendgemaakt in het cultureel centrum De Ploter in Sint-Katherina-Lombeek.