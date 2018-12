Eerste kerstmarkt in wzc Kapelleveld Tom Vierendeels

18 december 2018

18u53 0 Ternat Woonzorgcentrum Kapelleveld, waar ook verschillende assistentiewoningen aanwezig zijn, organiseerde voor de eerste maal een kerstmarkt in het gebouw.

Het wzc, dat in handen is van de groep Armonea, werd op 16 december plechtig geopend door minister Maggie De Block (Open vld). Bewoners en familieleden zakten af naar de site in de Kerkstraat voor een gezellige namiddag en avond aan de verschillende standjes. Ook de kerstman was van de partij en bracht de bewoners die hun kamer niet konden verlaten persoonlijk een bezoekje. Het ontbrak ook niet aan een gezellige babbel in de cafetaria van het zorgcentrum. De directie was fier op de realisatie van de kerstmarkt, waardoor een nieuwe editie volgend jaar niet uitgesloten is.