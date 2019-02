Drukke Nattestraat blijft tot vrijdag afgesloten WDS

21 februari 2019

11u30 0 Ternat De Nattestraat in Ternat blijft nog tot vrijdagavond afgesloten voor herstellingswerken aan een riooldeksel.

De Nattestraat verbindt de drukke Assesteenweg met het dorpscentrum van Ternat. In opdracht van Aquafin is een aannemer gestart met herstellingswerken aan een riooldeksel dat zich onder het asfalt bevindt. Het riooldeksel moet uitgebroken en vernieuwd worden. De werken kunnen alleen worden uitgevoerd als de straat wordt afgesloten. Automobilisten moeten tijdens de werken omrijden via de Assesteenweg en de Statiestraat.