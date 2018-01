Droogkast vat vuur: brandweer waarschuwt 02u24 0 Ternat In de Drijvelingslos in Wambeek heeft de brandweer zaterdagnamiddag een brandende droogkast moeten blussen.

De oudere bewoonster had de hulpdiensten gealarmeerd, maar wachtte niet tot die ter plaatse waren. "Ze had ook de reflex om de elektriciteitskabel uit het stopcontact te halen en water op het toestel te gieten", zegt brandweerofficier Paul De Sadeleer. "Uitstekend gehandeld, dus. Wij hebben de droogkast dan naar buiten gehaald en daar nageblust. Overigens een extra pluim voor de bewoonster, want zij heeft ook alle noodzakelijke informatie doorgespeeld aan de noodcentrale. Voor aankomst wisten we al exact wat er aan de hand was en waar we precies moesten zijn." De schade bleef uiteindelijk dan ook beperkt tot de droogkast.





'Gevaarlijke' toestellen

Een droogkast die vuur vat, is lang niet zo uitzonderlijk. "Het zijn best 'gevaarlijke' toestellen", weet De Sadeleer. "We raden dan ook aan om die nooit 's nachts te laten draaien, of wanneer je zelf niet thuis bent. En je hangt ook best een rookmelder boven het toestel. Voorts raden we aan om een droogkast regelmatig stofvrij te maken. Dat laatste vergeten mensen wel eens en is zeker bij de nieuwere generatie toestellen echt wel nodig." (TVP)