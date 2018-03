Drankduivel brengt koppel voor rechter 14 maart 2018

Een koppel veertigers uit Ternat is voor de rechter moeten verschijnen voor verschillende gevallen van -vaak wederzijds- partnergeweld. De twee vlogen elkaar de afgelopen jaren meermaals in de haren. Niet minder dan 140 tussenkomsten moest de politie doen. Genoeg is genoeg, aldus het parket dat hen prompt vervolgde. "Alles valt te herleiden naar drankmisbruik. In vele gevallen heeft hun minderjarige dochter zelfs de politie moeten bellen", aldus de procureur, Daarom werd voor beiden een celstraf van 10 maanden met uitstel gevorderd, met als probatievoorwarde dat ze zich laten begeleiden in hun alcoholprobleem. De verdediging vraagt om de opschorting, met dezelfde probatievoorwaarde. Uitspraak op 12 april. (WHW)