Drank brengt koppel voor rechter 13 april 2018

Een koppel gepensioneerden uit Ternat is veroordeeld tot 9 maanden met uitstel voor verschillende gevallen van -vaak wederzijds- partnergeweld. De twee vlogen elkaar de afgelopen jaren meermaals in de haren, goed voor niet minder dan 140 tussenkomsten. Genoeg is genoeg, aldus het parket dat hen prompt vervolgde. "Alles valt te herleiden naar drankmisbruik. In vele gevallen heeft hun minderjarige dochter zelfs de politie moeten bellen", aldus de procureur, De vrouwelijke helft van het koppel werd ook vervolgd voor weerspannigheid. De rechter bedacht hen met een celstraf van 9 maanden met probatieuitstel met de voorwaarde dat ze zich moeten onthouden van elk drankgebruik en zch hierin moeten laten begeleiden. (WHW)