Dorpscentrum maakt zich op voor Midwinter 01 februari 2018

02u45 0 Ternat In het centrum van Sint-Katherina-Lombeek is het zaterdag tijd voor de negende editie van Midwinter Lombeek.

Het evenement groeide in de voorbije jaren uit tot een echte klassieker. De senioren komen in de namiddag als eersten aan hun trekken, met een dansnamiddag in zaal De Ploter. Nadien is er voor de kinderen een beleef- en doe-parcours, met als thema 'Midwinter door de eeuwen heen'. Tegen de avond starten de optredens op het podium op het kerkplein.





Ook op culinair vlak is Midwinter een aanrader. Een tiental eetstandjes en een champagnebar moeten het gezellig maken. De opbrengst van het evenement ging de voorbije acht jaar naar het onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Dit jaar worden lokale sportieve projecten ondersteund.





(WDS)