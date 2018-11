Discussie over racisme ontaardt: vechtersbaas riskeert werkstraf WHW

21 november 2018

14u12 0 Ternat Een dertiger riskeert een werkstraf van 90 uur voor een vechtpartij ter hoogte van een café in Ternat. Aanleiding was een discussie over racisme.

Op 17 september 2016 kregen de beklaagde en het slachtoffer het met elkaar aan de stok na een discussie over racisme. A.S. besloot buiten even af te koelen en een sigaretje te roken, tot zijn ‘gesprekspartner’ hem daar vervoegde. En dat had die laatste beter niet gedaan. “De beklaagde was erg opgefokt”, aldus het parket. “Hij sloeg zijn tegenstander neer en verhinderde met trappen en vuistslagen dat hij weer recht zou krabbelen.”

Zelf ontkent A.S. nog altijd. “Ik heb hem aangemaand om weg te gaan en hierbij heb ik hem één keer ongelukkig geraakt”, klonk het. Maar dat was volgens het parket onmogelijk. “Het slachtoffer had aanzienlijke verwondingen opgelopen en beelden van de beveiligingscamera’s van de nabijgelegen frituur tonen duidelijk dat de beklaagde het slachtoffer meermaals en bewust sloeg.”

De verdediging vroeg desalniettemin om mildheid. “Het is duidelijk dat mijn cliënt moreel geprovoceerd werd. Hij werd in die discussie ook meermaals racistisch bejegend. Bovendien heeft hij een blanco strafregister. Een werkstraf lijkt ons billijk.” Uitspraak op 18 december.